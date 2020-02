Taormina, nuova discarica abusiva nel cuore di Isolabella

“Zozzoni” in azione ad Isolabella. Come già accaduto altre volte, si ripropone infatti la problematica dei rifiuti abbandonati da incivili nella Riserva Naturale Orientata di Taormina.

Ancora una volta, con la segnalazione di una residente, si è evidenziata l'impietosa ed indecorosa immagine dell'oasi naturalistica violata nella sua straordinaria bellezza da chi non si fa scrupoli a deturparne l'immagine lasciando in zona rifiuti di ogni genere.

In questo caso la scalinata che porta alla Riserva è stata così trasformata in una sorta di discarica a cielo aperto. Lo scenario è analogo a quello che si è verificato, ad esempio, in diverse altre circostanze nella pineta di fronte all'isolotto.

