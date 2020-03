Messina, pista ciclabile in centro poco sicura: dal quartiere richieste di modifica

La pista ciclabile in centro a Messina è pericolosa, poco funzionale e poco utilizzata dai cittadini. La Quarta Circoscrizione è tornata a occuparsi di un argomento che, negli ultimi anni e a più riprese, ha diviso e suscitato polemiche. Il percorso cittadino dedicato ai mezzi a pedali è stato realizzato circa sei anni fa dall'Amministrazione del sindaco Renato Accorinti, ma non ha mai convinto totalmente, anche perché il tratto compreso tra Corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro (fonte Università), via Cesare Battisti, via Garibaldi e viale Boccetta presenta diverse criticità, alle quali si aggiunge anche la scarsa propensione dei messinesi all'utilizzo delle biciclette per gli spostamenti in città.

Questioni di sicurezza alla base dell'iniziativa promossa dai consiglieri di quartiere, che hanno messo in evidenza i principali problemi dell'attuale pista ciclabile e che la rendono una fonte di pericolo.

