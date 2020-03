Caronia, donna vessata e malmenata per anni: il marito agli arresti domiciliari

L'incubo durava da parecchio tempo, addirittura da anni, e a rimanerne vittime era stata non solo la donna, vessata e malmenata dal marito, ma persino i due figli della coppia costretti, sin da giovanissimi, a lasciare la propria casa e trasferirsi altrove per sfuggire a quel clima insopportabile.

I contorni della triste vicenda sono emersi grazie all'intervento dei carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra le cui risultanze investigative hanno portato all'arresto di un uomo di Caronia, 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravati nei confronti della moglie. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta del sostituto procuratore Giorgia Orlando, che ha coordinato le indagini, ha firmato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in un centro diverso da quello di residenza della vittima.

