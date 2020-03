Lavori all'acquedotto di Fiumefreddo, stop all'erogazione idrica a Messina

Possibili disagi nell'erogazione di idrica a Messina. Come reso noto da Amam, infatti, a causa di lavori programmati da Enel nell'area in cui sorge la Centrale Torrerossa dell'Acquedotto di Fiumefreddo, "domani martedì 03 marzo sarà necessario operare per circa 4 ore un fermo dell'impianto da cui parte il flusso di approvvigionamento verso Messina".

"Per questo si renderà necessaria la chiusura anticipata della distribuzione d'acqua verso il centro e a nord della città, evitando così lo svuotamento integrale dei serbatoi e dunque ogni maggiore disservizio in tutte le zone servite attraverso la rete idrica".

Amam si scusa " per i possibili disagi" e invita "i cittadini a segnalare eventuali situazioni di particolare bisogno, per le quali Amamè sempre pronta a intervenire secondo protocollo".

