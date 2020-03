Piraino, calciatore quindicenne salvato in campo con un massaggio cardiaco

Grande paura ma anche lieto fine ieri pomeriggio per quanto accaduto ad un giovanissimo calciatore di 15 anni durante la partita di play off del campionato provinciale under 15 disputata tra gli allievi del club Tyrrenium di Gioiosa Marea ed i ragazzi della Polisportiva Mistretta.

In conseguenza di un fortuito scontro aereo, un giocatore della Tyrrenium, è caduto tramortito al suolo. Nell'attesa dell'ambulanza del 118, è subito intervenuto il dottor Dino Pispicia, ex tecnico radiologo in pensione che ha praticato al ragazzino un massaggio cardiaco manuale.

