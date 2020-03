Acquedotto di Roccalumera a pezzi, fornitura idrica ridotta in paese

L'impianto dell'acquedotto comunale fa... acqua da tutte le parti. Non tanto la tubazione rattoppata di tanto in tanto, quanto per i motori di alimentazione. Per questo, da qualche giorno, si è riscontrata una certa carenza di fornitura in alcune zone del paese.

Tutto è emerso la settimana scorsa quando è stata effettuata una ricognizione riguardante i serbatoi principali. Il risultato è stato allarmante, perché sono state riscontrate delle criticità per quanto riguarda il serbatoio principale di Roccalumera centro e quello della frazione Allume.

Nel documento approvato dal dirigente dell'Area tecnica sono stati descritti i vari problemi, a cominciare dal fuori uso del motore del secondo pozzo di contrada Averna, costruito oltre 50 anni addietro, mentre il primo era in tilt già da da parecchio tempo.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE