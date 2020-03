Coronavirus, in Sicilia 18 casi positivi: tutti collegati al focolaio lombardo

Diciotto casi positivi: oltre i 5 della comunità di turisti bergamaschi che alloggiano a Palermo, gli altri individuati dal Policlinico di Catania.

Lo ha detto, secondo quanto riferiscono alcuni fonti, l’assessore alla Salute Ruggero Razza, nel corso del tavolo di coordinamento regionale, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, con Regione, Anci, prefetture, Protezione civile, Città metropolitane.

Presiede lo stesso Razza che ha spiegato che i casi sono collegati a contatti col focolaio lombardo e che un cospicuo gruppo è costituito da docenti di Catania che hanno partecipato ad incontro ad Udine. Si sta lavorando, è stato detto, per incrementare numero di posti in terapia intensiva e a pressione negativa per essere pronti ad eventuale aumento di casi.

Sia a Palermo che a Catania sono state individuate aree per eventuale quarantena di gruppi. Sulla notizia circolata circa casi di polmonite a Palermo, Razza ha detto che, d’accordo col presidente della Regione Nello Musumeci, non si diffondono notizie non di ordine epidemiologico legate al virus.

Razza avrebbe anche sottolineato che, parlando con uno dei guariti, è emersa la gravità della intrusione nella vita privata delle persone».

Nel dettaglio, come confermato dalla Regione, è questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 9 di oggi, in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato all’Unità di crisi nazionale: dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi.

Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani, comunica la presidenza della Regione siciliana.

