Invasione di campo a Milazzo, assolto il presidente della "Virtus" Alacqua

Il presidente della squadra di calcio “Virtus Milazzo”, oggi divenuta SS Milazzo, Francesco Alacqua, è stato assolto in Tribunale, con la formula più ampia “per non aver commesso il fatto”, dall'accusa di non avere rispettato le disposizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza presso il campo sportivo di contrada Ciantro a Milazzo in occasione di Virtus Milazzo-Montagnareale del novembre 2016.

Durante la gara, a seguito di alcune decisioni arbitrali fortemente contestate dalla tifoseria locale, si è verificata una invasione di campo con aggressioni fisiche, soprattutto nei confronti dell'arbitro.

