Messina, la nuova sede di “Social City” preclusa ad anziani e disabili

Molti utenti messinesi in queste settimane sono stati dirottati dagli ex uffici del Comune alla nuova sede, constatando l'amara sorpresa: avrebbero dovuto “volare” sopra tre rampe di scale per raggiungere le stanze della Social City.

"Oggi mi sono recata agli uffici della Messina Social City, ma come si può dedurre dalla foto non sono accessibili proprio alle persone che devono usufruire dei servizi, ovvero anziani e disabili". La signora Lucia è una dei tanti messinesi che hanno dovuto fare i conti con il trasferimento degli uffici della Messina Social City da piazza Unione europea e Casa Serena ai locali di via Campo delle Vettovaglie, al secondo piano di uno stabile senza scivoli né ascensore.

