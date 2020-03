Taormina, l'ex piscina comunale diventerà una palestra

La casa municipale è pronta ad avviare un piano per tentare il "salvataggio" dal degrado e dall'abbandono che stanno ormai diventando "padroni" dell'ex piscina comunale di contrada Bongiovanni a Taormina.

Il vicesindaco Enzo Scibilia porterà all'attenzione dell'Esecutivo una proposta di ristrutturazione che, in sostanza, prevedererebbe la rifunzionalizzazione dei locali di contrada Bongiovanni non più come piscina ma come palestra, con l'opportunità a quel punto di svolgere discipline come il basket ed il volley.

