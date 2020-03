Caso sospetto di coronavirus a Messina, tampone negativo

Negativo il tampone per rivelare eventuale contagio da coronavirus nei confronti di una paziente messinese che era stata a contatto con un bambino con febbre, a sua volta venuto a contatto con parenti provenienti dalla cosiddetta zona gialla.

L’Asp di Messina comunica che “in relazione al tampone prelevato il 5 marzo dai Medici dell'Asp di Messina per valutare un possibile caso di contagio da Coronavirus si comunica che dall'esame effettuato presso il laboratorio è risultato negativo. L'Asp di Messina sta provvedendo all'acquisto di ulteriori dispositivi individuali di protezione; sono in ordine da parte della farmacia territoriale altre 2000 mascherine e i kit per effettuare i tamponi”.

