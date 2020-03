Positivo al Coronavirus, a Sant'Agata di Militello primo caso nel Messinese

Primo caso di contagio da coronavirus in provincia di Messina. Si tratta di un uomo di Sant’Agata di Militello, di professione vigile del fuoco, tornato pochi giorni fa nel centro nebroideo da Roma, dove aveva seguito un corso d’aggiornamento.

«C'è una persona positiva al Covid 19 a Sant'Agata di Militello, è un vigile del fuoco di circa 45 anni tornato da qualche giorno da Roma al comune nebroideo e che ha da un paio di giorni è in isolamento». A dirlo è il sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso.

«E' ricoverato all’ospedale Barcellona Pozzo di Gotto dopo che da Catania il tampone ha dato esito positivo. - aggiunge - Prenderemo ora tutte le precauzioni del caso, e vedremo in che condizioni è la famiglia che é già in isolamento. Cercheremo ora di risalire a tutti i suoi contatti

precedenti in questi giorni».

Fonti dell’assessorato regionale della Salute affermano che l’ufficialità si avrà in serata, dopo le controanalisi del tampone in corso all’ospedale Papardo.

Tutti i familiari del vigile del fuoco stanno bene e domani comunque saranno sottoposti al tampone. Per il loro congiunto si resta in attesa dell'esito delle controanalisi sul primo riscontro di positività e tutti naturalmente sperano che il primo dato possa risultare errato.

