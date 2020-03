Chiusi per Coronavirus fino al 15 marzo tutti gli impianti sportivi della Cittadella Universitaria e del Polo sportivo "Primo Nebiolo" di Messina.

"Si coglie l'occasione - si legge in una nota - per comunicare che in attesa della riapertura questo Centro Universitario Sportivo procederà ad effettuare ulteriori interventi di sanificazione e lavori di manutenzione".

