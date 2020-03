Coronavirus, carabiniere risultato positivo a Palermo

Un carabiniere in servizio al comando provinciale di Palermo è risultato positivo al test del coronavirus. Il militare, sposato e senza figli, è ricoverato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo, così come prevede il protocollo, ma le sue condizioni non sono gravi.

Adesso si attende il riscontro dall’ospedale Spallanzani di Roma, a cui il tampone è stato inviato. L’uomo era stato in vacanza, con la moglie, in Trentino Alto Adige ed era rientrato il 24 febbraio in aereo da Verona. Dopo avere comunicato l’itinerario il militare era stato posto in quarantena. Negli scorsi giorni si è poi manifestata la febbre, da qui il tampone e la necessità del ricovero in ospedale.

«Il carabiniere non è intubato, sta discretamente bene ed è anche sfebbrato - dice il generale Arturo Guarino, che guida il comando provinciale -, in questo momento è in corso una profonda sanificazione di tutti i locali della caserma Carini che ospita il comando provinciale».

