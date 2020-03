Coronavirus, contagiato un secondo anziano a Messina: 4 casi in tutta la provincia

Sono due i casi di positività al coronavirus nella città di Messina. Si tratta di due anziani di circa 80 anni, venuti in contatto tra loro.

Il primo caso, accertato stamattina in seguito al primo tampone eseguito al Papardo, riguarda un medico in pensione, che si trova in quarantena in casa. Il secondo caso, invece, è quello di un ex professore universitario, anch’egli medico in pensione, che si è auto-presentato al Policlinico, risultando positivo al tampone, eseguito anche in questo caso al Papardo.

L'uomo doveva essere trasferito a Catania ma non c’è posto quindi rimarrà in isolamento al Policlinico, secondo i protocolli previsti. In entrambi casi, come prevede il protocollo, si tratta di positività in attesa di conferma definitiva dal centro nazionale, allo Spallanzani di Roma. Al Policlinico e al Papardo le attività procedono regolarmente.

