Influenza suina, dieci casi riscontrati tra Agrigento e Canicattì

Una decina di casi di influenza suina (H1N1) nell’Agrigentino, fra il capoluogo e Canicattì. A confermare il dato è il direttore sanitario dell’Asp di Agrigento, Gaetano Mancuso.

Per tutti gli ammalati, in base alle condizioni di salute, sarà deciso il trasferimento in un reparto di malattie infettive alla luce del fatto che la provincia agrigentina ne è sfornita. Intanto, proseguono i controlli straordinari dopo la positività al coronavirus, la prima in provincia di Agrigento, di una radiologa dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Trentotto tamponi per Covid-19 sono stati eseguiti fino alla tarda serata di ieri. Altri 16 sono stati, invece, fatti questa mattina. «Si tratta di controlli a scopo precauzionale - ha aggiunto Mancuso -, sono stati sottoposti a tampone quanti hanno avuto contatti diretti con la paziente».

© Riproduzione riservata