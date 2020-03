Mazzarrà Sant'Andrea, la discarica va bonificata: tre consiglieri si dimettono

Il capogruppo di “Voltiamo Pagina” Domenico Crupi e i consiglieri del suo schieramento Thamara Pino e Vincenzo Baglione, per protesta, hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere comunale di Mazzarrà Sant'Andrea. Lo hanno comunicato ieri in una nota al presidente del consiglio comunale Raffaele Torre, al sindaco Carmelo Pietrafitta, al segretario comunale Gaetana Fisicaro e alla Prefettura di Messina.

Nel documento, che annuncia di fatto la conclusione della loro presenza in consiglio comunale durata poco più di due anni, è stato evidenziato - così come è stato ribadito sia in campagna elettorale, quanto nei momenti successivi all'insediamento - che la discarica di contrada Zuppà debba essere immediatamente messa in sicurezza, per evitare nefande conseguenze per la salute e l'ambiente. «

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE