Riaperta la galleria "Giardini", un tratto dell'autostrada A18 torna sicuro

La svolta tanto attesa si è finalmente concretizzata. Da ieri è tornata finalmente disponibile all'utenza la galleria “Giardini” lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. Nell'occasione sul posto si è recato l'assessore Marco Falcone per un sopralluogo.

I lavori in origine sarebbero dovuti durare due mesi e mezzo (75 giorni) e invece la vicenda è andata ben diversamente e, alla fine, si è dovuto aspettare quasi un anno per riavere a disposizione, utilizzabile e percorribile in condizioni ottimali, il tratto dove sin qui è rimasto attivo l'assai insidioso doppio senso che ha provocato non pochi incidenti e rallentamenti.

