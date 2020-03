Santa Teresa di Riva, caos raccolta dei rifiuti: lunghe file e molti disagi

Continuano a verificarsi disagi alla circolazione viaria a Santa Teresa di Riva in concomitanza col passaggio dei mezzi per la raccolta differenziata porta a porta. Un problema segnalato sin dall'avvio del nuovo sistema che prevede il ritiro dei rifiuti davanti abitazioni ed esercizi commerciali, ma che l'Amministrazione non è riuscita a risolvere del tutto in quattro anni.

Le criticità al traffico si verificano soprattutto negli orari di punta e, a volte, anche in corrispondenza delle scuole. Quasi giornalmente, infatti, intorno alle 8 si creano incolonnamenti sulla Statale 114, in quanto l'autocompattatore procede a rilento per dare la possibilità agli operatori di prelevare e svuotare i cestelli. Dietro, però, impazzano i clacson di quanti hanno fretta di spostarsi, magari per raggiungere il posto di lavoro, e si vedono costretti a rimanere incolonnati per lunghi minuti, senza possibilità di superare il mezzo, se non raramente in corrispondenza delle traverse che conducono al lungomare, imboccate dagli automobilisti per “bypassare” la coda.

