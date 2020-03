A Messina le lauree al tempo del Coronavirus, domani prime 7 discussioni telematiche

Al via a Messina le prime lauree ai tempi del coronavirus. Domani saranno sette gli studenti del corso di laurea in Tecnico della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro che, a partire dalle 9, discuteranno la loro tesi in via telematica.

La commissione di laurea, presieduta dalla professoressa Giovanna Spatari, sarà riunita in aula magna al Rettorato, mentre ogni laureando interagirà da casa. I collegamenti per la prima sessione di laurea dell’Ateneo di Messina, ma anche le lezioni e gli esami di profitto verranno effettuati attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.

In via sperimentale, mercoledì 11 marzo, il professor Francesco La Rosa terrà la prima lezione telematica di Sistemi di elaborazione e di informazione per gli studenti del CdL di Infermieristica, mentre giovedì 11, inoltre, sarà la volta degli studenti iscritti alla sedi di Priolo e Noto che sosterranno gli esami, già calendarizzati, in streaming.

Nei prossimi giorni saranno inserite sulla piattaforma (a cui ogni studente potrà accedere con le credenziali unime) anche le calendarizzazioni delle lezioni del II semestre, degli esami e delle sedute di lauree.

