Caos Coronavirus nelle carceri, alta tensione all'Ucciardone di Palermo: detenuti in fuga a Foggia

Tentate rivolte, evasioni e disordini nella carceri italiane. Ieri l'episodio più grave, e forse scatenante, al carcere di Modena con 6 detenuti morti, come confermato dal capo del Dap Francesco Basentini, in collegamento telefonico con 'Agora» su Raitre. "Tre sono morti prima del trasferimento, nel carcere di Modena - ha spiegato - e altri 3 nelle carceri dove erano stati trasferiti".

Situazione critica anche nel carcere di Foggia dove almeno 7 detenuti sono riusciti ad evadere. Sul posto agenti di polizia carabinieri e militari dell’Esercito. Alcuni dei detenuti evasi sarebbero stati bloccati e riportati in carcere. Un detenuto ha riportato una ferita alla testa. I detenuti chiedono l’indulto e maggiori garanzie per la sicurezza dal coronavirus. Alcuni parenti dei detenuti che si trovano nel piazzale esterno hanno chiesto ai reclusi di rientrare nelle loro celle.

Da questa mattina è in corso una rivolta anche al carcere di San Vittore e alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale. Sul posto sono arrivate le volanti di Polizia.

C'è anche Reggio Emilia tra le carceri in cui ieri è scoppiata una rivolta. Secondo quanto si apprende tre sezioni della casa circondariale sono state danneggiate in modo serio. Tensione anche nel carcere di Ferrara dove alcuni detenuti avrebbero cercato di bloccare un agente impugnando dei bastoni. La situazione comunque non è degenerata.

Si registra, inoltre, un tentativo di evasione dal carcere Ucciardone a Palermo. Alcuni detenuti per protesta hanno tentato di divellere la recinzione dell'istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria.

Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Anche le mura del carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse. Ieri sera la protesta contro lo stop alle visite in carcere per l'emergenza coronavirus era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo.

Coronavirus, rivolta nelle carceri: tre detenuti morti a Modena, tensione anche a Palermo - Foto Proteste nel carcere di Modena, tre detenuti hanno perso la vita Nel carcere Pagliarelli di Palermo i detenuti hanno bruciato lenzuola e carta e hanno iniziato a battere contro le sbarre delle celle per attirare l’attenzione. Protesta dei parenti anche davanti all’istituto di pena Rivolta nel carcere di Poggioreale a Napoli Nel carcere di Napoli alcuni detenuti sono saliti sul tetto del penitenziario A Poggioreale protesta dentro e fuori le mura del carcere Polizia in tenuta antisommossa a Napoli per la protesta dei familiari dei detenuti di Poggioreale Rivolta carcere di Poggioreale Napoli Rivolta carcere di Poggioreale Napoli Rivolta carcere di Poggioreale Napoli Rivolta dei detenuti, che hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria a Pavia Nella casa circondariale di Pavia Torre del Gallo i detenuti hanno rubato le chiavi delle celle agli agenti e hanno liberato decine di carcerati

Qui i parenti dei detenuti hanno bloccato il traffico e manifestato davanti ai cancelli. Come all'Ucciardone anche al Pagliarelli i reclusi gridavano "indulto indulto".

