Weekend di controlli a Messina, stangata sui rifiuti: in poche ore 12mila euro di sanzioni

Anche nella notte del fine settimana a Messina sono stati effettuati servizi straordinari di viabilità, sicurezza urbana e polizia specialistica, a cominciare dalla verifica del rispetto delle prescrizioni governative in quel momento vigenti sul Coronavirus.

Il nucleo Rifiuti ha vigilato sul territorio elevando 18 verbali da 450 euro per conferimento fuori orario, 1 verbale da 600 euro per abbandono al suolo di sacchetti e due da 3100 euro per il trasporto senza formulario. In totale, in poche ore di appostamenti e controlli, elevate sanzioni per 12.400 euro.

