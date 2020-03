Coronavirus, niente ferie per i sanitari dell'Asp di Messina fino a cessata emergenza

Sospensione delle ferie a tutto il personale medico, sanitario e tecnico in servizio all’azienda sino al prossimo 3 aprile o comunque fino a cessata emergenza per garantire la necessaria presenza in servizio e al contempo la massima assistenza sanitaria a tutti i cittadini.

Sono i nuovi provvedimenti di Asp Messina per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Inoltre, con una nota inviata al dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica e al dirigente generale del dipartimento epidemiologico dell’assessorato per la Salute della Regione Siciliana e per conoscenza anche al Prefetto di Messina, è stata rappresentata la grave carenza di dispositivi individuali di protezione (Dpi).

«Ho fatto presente - dice il direttore generale Paolo La Paglia - che nonostante siamo riusciti ad approvvigionarci di cinquemila mascherine chirurgiche, già distribuite a ospedali e servizi territoriali, le residue scorte interne dei dispositivi di protezione sono in esaurimento, ciò determina l’impossibilità di fornire tutto il personale sanitario esposto. Ho chiesto con immediatezza la fornitura di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, dispositivi per protezione oculare, tute di protezione e calzari sovrascarpe».

