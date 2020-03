Santa Teresa di Riva sarà presto tutta sorvegliata: gara d'appalto per 51 telecamere

Sarà presto sorvegliata in tutti i suoi angoli la città di Santa Teresa di Riva. Sono infatti entrate nel vivo le procedure per affidare i lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza, finanziato dal Ministero dell'Interno dopo la richiesta di contributo presentata dall'Amministrazione del sindaco Danilo Lo Giudice per partecipare al bando del Governo con il “Patto per l'attuazione della sicurezza urbana” e l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Santa Teresa di Riva, classificato tra i comuni ad incidenza di criminalità molto elevata, ha ottenuto dallo Stato un finanziamento di 585.678 euro, a cui ha aggiunto 146.420 euro di fondi del bilancio comunale, per un intervento complessivo da 732.098 euro.

In questi giorni sono in corso le procedure di gara per affidare i lavori, previsti nel progetto esecutivo redatto dall'ingegnere santateresino Antonio Pirri, ed entro il 27 marzo prossimo dovranno pervenire le offerte delle ditte interessate.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE