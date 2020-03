In trattoria a Pace del Mela dopo le 18, denunciati il titolare e altre otto persone

Sorpresi a cenare dopo le 18 in trattoria: denunciati in nove, incluso il titolare del locale. Ciò che sembrava normale fino a una settimana fa, si è trasformato in un reato, commesso dai clienti di un ristorante sulla strada statale 113 a Pace del Mela, in provincia di Messina.

Alle 21 di ieri si sono presentati i carabinieri della compagnia di Milazzo, che hanno accertato come il locale non stesse rispettando l’obbligo di chiusura al pubblico alle ore 18, stabilito dal decreto del governo, e all’interno, seduti a vari tavoli, fossero presenti clienti. La cena si è conclusa prima del previsto e con una denuncia in stato di libertà per titolare del ristorante e consumatori.

