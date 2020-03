Nasconde armi, munizioni e tre kg droga: 56enne di Messina condannato a 8 anni

Durante lo svolgimento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, in esecuzione di un ordine per la carcerazione per l’espiazione di pena detentiva emesso dall'Autorità Giudiziaria peloritana, i carabinieri di Messina Sud hanno arrestato oggi il 56enne Vincenzo Costantino.

L'uomo è stato condannato in via definitiva poiché riconosciuto colpevole di detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni comuni e da guerra, ricettazione, nonché detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, e dovrà espiare la pena di otto anni di reclusione.

L’uomo era stato arrestato il 16 maggio 2018 a seguito di un blitz in un casale nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse poiché era stato trovato in possesso di un arsenale di armi e munizioni, tra cui una pistola semiautomatica calibro 9mm parabellum marca “SITES” modello “Spectre HC”, due fucili a canne mozze ed un revolver calibro 357, nonché di un consistente quantitativo di droga oltre 3 Kg tra hashish e marjuana. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale di Messina Gazzi

© Riproduzione riservata