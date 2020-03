Sospetta morte per Coronavirus a Sortino ma l'assessorato per la Salute smentisce

Non era affetto da Coronavirus l'80enne di Sortino deceduto oggi all'ospedale 'Gravina' di Caltagirone. Ad annunciarlo l'assessorato regionale per la Salute, dopo aver ricevuto le relazioni della Aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Catania. L'uomo è deceduto per arresto cardiorespiratorio.

Si trattava di un soggetto che era affetto da patologie cardiovascolari e neurologiche, con una endoprotesi per pregresso aneurisma aortico-addominale. Lo stesso era stato ricoverato presso il nosocomio di Augusta, con sospetta ischemia cerebrale. Oggi era stata accertata la positività al Covus-19 in un soggetto con patologie multiple.

L'uomo, secondo quanto confermato da fonti dell’Asp, avrebbe accusato stati confusionali, sintomi che i medici inizialmente avrebbero ricondotto ad un ictus. A dare la notizia della morte del paziente era stato il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, con un videomessaggio su Facebook.

© Riproduzione riservata