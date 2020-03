Il verde di Roccalumera si rifà il look, stanziati 60mila euro

La Giunta municipale di Roccalumera ha approvato il progetto relativo alla sistemazione del verde sia a Roccalumera centro come pure nelle frazioni di Sciglio ed Allume. Sessantamila euro la somma prevista, che graverà sul bilancio comunale.

Si tratta di un progetto ecologico ambientale, orientato sulla sistemazione del verde e delle aiuole sparse in tutto il paese, sulla potature degli alberi sul lungomare e nelle piazze principali. Si tratta non di un singolo intervento ma di un'azione mirata e costante spalmata in tutti i dodici mesi dell'anno, in modo che le piante possano essere sempre sagomate e ben curate.

