Mini-arsenale e droga in un casolare di S.Lucia sopra Contesse, arrestato

Un una casa di campagna di Santa Lucia sopra Contesse erano stati trovati un picco arsenale e della droga. E nella giornata di ieri, durante lo svolgimento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, in esecuzione di un ordine per la carcerazione per l'espiazione di pena detentiva emesso dall'Autorità giudiziaria peloritana, i carabinieri della Compagnia Messina Sud hanno arrestato il cinquantaseienne Vincenzo Costantino.

Quest'ultimo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condannato in via definitiva. L'uomo era stato arrestato il 16 maggio 2018 dai militari dell'Arma della Compagnia Messina Sud, a seguito di un blitz in un casale.

