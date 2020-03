Schiaffi e graffi alla madre, ventunenne arrestato a Patti

I poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti hanno proceduto ieri all’arresto in flagranza di un ventunenne perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Vittima dell’uomo la madre a cui non avrebbe risparmiato schiaffi e graffi causandole lesioni giudicate successivamente guaribili in 5 giorni.

Dai primi accertamenti esperiti è emerso che non si è trattato del primo episodio e che le ragioni scatenanti la condotta del ventunenne sono state spesso futili o collegate alla dipendenza del giovane da sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

