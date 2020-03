Turisti "isolati" a Taormina per il Coronavirus, a S.Teresa circensi bloccati

Strade deserte ma non troppo a Taormina. Mentre le attività commerciali per gran parte hanno ormai chiuso, si è posto il problema di alcune strutture ricettive rimaste aperte, con all'interno dei clienti, per lo più turisti stranieri, che si trovavano già in città prima del decreto varato dal Governo Conte che dispone la zona rossa in tutta Italia.

Molti negozi di Santa Teresa di Riva hanno deciso ieri di chiudere battenti fino al 3 aprile. Difficoltà stanno vivendo i 150 componenti della carovana circense giunti ad inizio mese, che si sarebbero dovuti esibire dal 6 al 10 marzo ma che invece hanno dovuto rinunciare agli incassi. Da giorni sono bloccati a Santa Teresa, a ridosso del torrente Agrò e tra loro ci sono anche circa 30 bambini.

