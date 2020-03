Violano le misure anti-Coronavirus, 4 denunciati in provincia di Messina

Proseguono i controlli mirati a verificare il rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus in provincia di Messina. I carabinieri di Patti hanno denunciato in stato di libertà 4 persone ritenute responsabili "del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché, provenienti da altri centri, circolavano senza che sussistessero le condizioni previste".

A Patti i carabinieri hanno controllato una Jeep che circolava trainando un cavallo legato ad una corda. I militari dell’Arma hanno accertato che i due occupanti, provenienti dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto, erano privi della prevista autocertificazione e si stavano spostando al di fuori dei casi previsti poiché il loro spostamento non era giustificato da esigenze lavorative, sanitarie o di stretta necessità.

Inoltre è emerso che il cavallo che avevano acquistato poco prima da un allevatore della zona era privo di qualsiasi documentazione sanitaria e veterinaria e, pertanto, è stato temporaneamente affidato al venditore che è stato a sua volta segnalato al competente servizio veterinario dell’ASP per le violazioni alle norme sanitarie e di polizia veterinaria.

Nei pressi del casello autostradale di Brolo, infine, i carabinieri hanno fermato una coppia di giovani provenienti dalla provincia Catania, sprovvisti dell'autocertificazione. Entrambi hanno giustificato il loro spostamento adducendo la necessità di reperire un negozio dove fare riparare lo smartphone.

