Coronavirus, farmaco per la cura dei pazienti gravi: in Sicilia due ospedali hub per l'acquisto

L’ospedale «Villa Sofia-Cervello» di Palermo e il policlinico «Vittorio Emanuele» di Catania saranno i due hub per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (Tocilizumab), il medicinale finora utilizzato, con successo, per il trattamento dei pazienti affetti da polmoniti causate dal Covid-19.

Lo ha deciso l’assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza. In una nota indirizzata ai dirigenti generali delle Aziende sanitarie, il componente del governo Musumeci ha individuato la struttura palermitana come riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), e quella etnea per la zona orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa). Il Tocilizumab è un farmaco nato per curare l’artrite reumatoide ed è iniettato per via endovenosa.

«Le sue caratteristiche - si legge in una nota della Regione Siciliana - lo hanno reso efficace nella riduzione degli effetti del Coronavirus a carico del sistema polmonare».

© Riproduzione riservata