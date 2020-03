Coronavirus, vigile del fuoco di Sant’Agata Militello verso la guarigione

Nei giorni della conta, arriva una buona notizia. Il primo dei pazienti ricoverati nel Messinese perché positivo al coronavirus, il vigile del fuoco di Sant’Agata Militello, muove passi importanti verso la guarigione.

Oggi, infatti, i controlli effettuati sul paziente, al “Cutroni Zodda” di Barcellona, hanno dato per la prima volta esito negativo. Per poter parlare di primo guarito messinese dal coronavirus, però, si dovranno attendere 48 ore.

Per il resto il dato ufficiale, comunicato dalla Regione, rimane immutato: 9 positivi, di cui 4 ricoverati (1 al Papardo, 2 al Policlinico, 1 a Barcellona) e 5 in isolamento nella propria abitazione. In fase di accertamento un caso a Barcellona.

