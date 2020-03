Emergenza sangue, Avis Messina: "Ottima risposta dai cittadini, raccolta non si ferma"

L'Avis Comunale di Messina comunica di aver ricevuto dalla cittadinanza messinese un'ottima risposta in merito all'emergenza sangue degli ultimi giorni.

"Nonostante lo stato d'emergenza in cui versa il nostro Paese, dovuto all'alto numero di contagiati da COVID-19, Messina ha risposto presente ai numerosi appelli lanciati nei giorni scorsi per non fermare la raccolta di sangue", si legge in una nota dell'associazione.

"In un momento di tale crisi nazionale, l'Avis Messina vuole ringraziare tutti coloro i quali hanno deciso di donare il proprio sangue, in un gesto di solidarietà e amore verso i più deboli. Distanti, ma uniti, si vince sempre. La raccolta di sangue non si fermerà, come previsto anche nel Decreto Ministeriale dello scorso 11 marzo, e proseguirà nei prossimi giorni".

