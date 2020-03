Erosione costiera, a Letojanni si lavora per le barriere

Si stanno costruendo le barriere che contrasteranno l'erosione della spiaggia di Letojanni. In questi giorni, all'altezza del campo sportivo “Mario Lo Turco”, si stanno gettando in mare i massi che formeranno i pennelli che dovrebbero facilitare l'accumulo della sabbia.

Le operazioni sono davvero spettacolari e in molti le seguono da lontano. Il grande pontone “San Martino”, impegnato nei lavori, si ferma infatti a pochi metri dalla riva. Fa parte della flotta della società “Stone Marine Engineering” di Chioggia (Venezia), ed è lungo 49 metri. È dotato di un escavatore con un alto braccio da cui partono i cavi che terminano con un gancio, che si apre per prendere le rocce da depositare in acqua.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE