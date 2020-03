Litoranea nord di Messina, presto verrà installato lo spartitraffico

L'installazione di uno spartitraffico sarà il primo antidoto concreto per cercare di innalzare i livelli di sicurezza lungo la via Consolare Pompea, arteria messinese di collegamento cruciale per la zona nord, spesso teatro di incidenti stradali, anche grave.

L'intervento è stato concordato dai soggetti istituzionali che hanno preso parte alle riunioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si sono tenute in Prefettura nei mesi scorsi, i quali hanno recepito le indicazioni emerse dai sopralluoghi delle forze di polizia (di Stato, metropolitana e municipale).

