Neonato positivo al Coronavirus a Corleone, pediatri e infermieri in quarantena

Caso di Coronavirus a Corleone, in provincia di Palermo. Si tratta della prima positività che riguarda un neonato in Sicilia. Il piccolo di 5 mesi è il figlio della 37enne di Giuliana (Palermo) trovata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi.

Il piccolo era stato ricoverato per una bronchiolite nel reparto di Pediatria all'ospedale di Corleone e con lui c'era sempre la madre che lo assisteva. La donna ha accusato i primi sintomi proprio durante il ricovero del figlio e sottoposta al tampone, è stata poi trasferita all'ospedale Cervello.

Il bambino adesso è in buone condizioni ed è stato dimesso. Il reparto di Pediatria dell'ospedale di Corleone è chiuso fino a domenica per la sanificazione, mentre pediatri e infermieri sono in quarantena perché hanno avuto contatti con mamma e bimbo.

Il reparto riaprirà domenica e potrà quindi accogliere anche i pazienti dell'ospedale di Partinico che diventerà struttura dedicata al coronavirus.

