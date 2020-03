Patti si prepara al turismo estivo "rifacendo il look" al verde pubblico

Con le dovute precauzioni a Patti proseguono senza sosta i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico in vista della prossima stagione estiva. Ieri sono stati completati gli interventi in località Mongiove Grotte, dove sono state sagomate tutte le aiuole e le siepi di oleandro che costeggiano il lungo viale di accesso alla spiaggia.

"In alcuni casi - riferisce il vicesindaco Alessia Bonanno, assessore con delega al Verde pubblico - la vegetazione aveva coperto anche i pali della pubblica illuminazione, per cui l'intervento non era più rinviabile".

