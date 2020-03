Giuliana De Sio contagiata dal Coronavirus, l'ultima tappa era stata a Messina

"La felicità non c è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce ne parole per la mia narrazione dell'orrore. Nemmeno adesso ce l'ho, spero che in un secondo tempo troverò l'energia per descrivere l'invivibile e l'impensabile che mi torturano da settimane". Comincia cosi la confessione fatta dall'attrice Giuliana De Sio sulla sua pagina social.

"Sono in isolamento da due settimane allo Spallanzani per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournée a metà febbraio". E proprio a metà febbraio l'ultima tappa della sua tournée è stata a Messina dove era in scena lo spettacolo Le Signorine, poi improvvisamente annullato con la motivazione di un malore di una delle protagoniste.

La De Sio la definisce la prova più dura della sua vita. Il virus è stato sconfitto, ora i tamponi sono risultati negativi. Ma al teatro subito dopo è stata fatta la sanificazione? Chi è entrato in contatto con l'attrice? Sono state disposte misure straordinarie in quel periodo tra fine febbraio e il giorno in cui è stata stabilita la chiusura di tutti i teatri?

