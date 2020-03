Impulso al crocierismo, accelerare sulla progettualità della stazione marittima di Milazzo

Parlarne di questi tempi sembra un azzardo, ma sicuramente rendere concreto ciò che sino ad ora è rimasto solo sulla carta appare doveroso. Ci riferiamo alla stazione marittima a servizio sia del molo Marullo, attuale banchina di attracco delle unità crocieristiche che l'Autorità portuale ha pianificato per Milazzo.

Una infrastruttura che al pari della banchina che un giorno sarà completata (almeno si spera), potrebbe dare un grosso aiuto per il rilancio di un porto che ha spazi di manovra sempre più ristretti non solo dal punto di vista operativo, ma degli stessi flussi di traffico. Un porto che, senza investimenti, rischia di essere solo al servizio della residuale attività commerciale e del traffico per le Eolie sino a quando le altre località vicine non si organizzeranno con le attuali compagnie di navigazione. Ecco perché occorre accelerare sulla progettualità della stazione marittima nell'ottica anche del progetto di allungamento dell'attuale molo foraneo di ulteriori 100 metri.

