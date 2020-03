Messina, evade da domiciliari e viola decreto ministeriale per coronavirus: arrestato

I poliziotti delle Volanti di Messina hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato Antonio Bianco, messinese di 40 anni, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

L’uomo è stato sorpreso, fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, a bordo di uno scooter peraltro sottoposto a fermo amministrativo perché privo di assicurazione.

Il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà per la violazione del decreto ministeriale recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

