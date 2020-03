Riconversione piscina comunale di Taormina, arriva il via libera dalla Giunta

Via libera della Giunta Bolognari al progetto per la riconversione dell'ormai ex piscina comunale di Taormina, chiusa da tre anni e ora destinata ad un piano di rifunzionalizzazione che la trasformerebbe in una palestra polifunzionale. Si tratta di un placet sostanziale che verrà ratificato poi nelle prossime settimane con apposito atto dall'esecutivo, ora impegnato nell'affrontare la priorità dell'emergenza Coronavirus.

Ad ogni modo, passa la proposta del vicesindaco Enzo Scibilia, che aveva prospettato questa soluzione nei giorni scorsi e ha avviato la discussione con l'Amministrazione sulla soluzione da attuare per dare corso alla ristrutturazione dell'impianto di contrada Bongiovanni, al momento in condizioni di degrado e abbandono.

