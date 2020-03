Pace del Mela, 150 nuovi loculi al cimitero: problema sepolture in via di soluzione

Dietrofront estumulazioni a Pace del Mela, ora si opta per la realizzazione di altri loculi al cimitero comunale. Non vale più, dunque, l'avviso sulle tombe di un settore della parte più vecchia del cimitero che, per carenza di loculi, aveva portato alla decisione dell'Amministrazione di estumulazione di molti defunti e che aveva generato non poche perplessità.

Alla fine non sono state attivate, infatti, le procedure necessarie all'estumulazione delle salme deposte in tombe a colombaio e loculi a terra relative a sepolture precedenti al 1930, sebbene il vigente regolamento di polizia mortuaria ed attività funebri e cimiteriali prevedesse tali estumulazioni ordinarie. Dal Comune si apprende che, oltre ai 44 nuovi loculi a colombaio previsti nella zona nuova del cimitero, dietro le cappelle gentilizie ingresso lato Gualtieri, da consegnare a breve, entro un anno verranno costruiti altri 150 loculi. Lo spazio già identificato è stavolta nella parte bassa della area cimiteriale, alle spalle della zona nuova. Di concerto con la Soprintendenza, veniamo a sapere ancora dal palazzo comunale, si cercheranno di recuperare poi gli antichi loculi ubicati al primo ingresso del cimitero lato Pace del Mela.

