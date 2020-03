Chiesa dell'Annunziata di Novara di Sicilia, affidato il restauro

È stata aggiudicata in via definitiva all'impresa “La Valle Costruzioni e Restauri srl” di Lecce la gara per i lavori di restauro della chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata di Novara di Sicilia; confermato il ribasso di più del 22%, per un importo complessivo di oltre 434.000 euro.

La direzione dei lavori sarà a cura dell'associazione temporanea di professionisti architetto Chetti Tamà e ingegnere Giuseppe Di Dio. L'intervento è stato finanziato dall'assessorato regionale alle Infrastrutture, che ha stanziato 800.000 euro.

