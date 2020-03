Contagiati dal Coronavirus a Santa Marina Salina, il sindaco: "No alla caccia alle streghe"

A Salina, l'isola delle Eolie dove si sono registrati due casi di persone positive al coronavirus, il sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia esrime vicinanza alle famiglie dei due pazienti e lancia un appello.

"Questo è un momento difficile per tutti noi dice - , ma dobbiamo cercare di restare calmi e lucidi, senza dare adito a polemiche inutili o caccia alle streghe, o peggio ancora ad alimentare la gogna mediatica a cui abbiamo assistito".

"Da quando è stato possibile - spiega il sindaco - sono stati attivati i controlli allo sbarco dei passeggeri presso il porto da parte di carabinieri, polizia municipale e guardia costiera e dopo la nuova ordinanza del presidente della Regione siamo in grado di monitorare tutte le partenze e gli arrivi grazie alla autocertificazione che ognuno di noi deve fornire al momento dell'emissione del titolo di viaggio".

"Attualmente - puntualizza Arabia - le forze dell'ordine e Asp sono al lavoro per ricostruire la catena di contatti potenziali che i soggetti riscontrati positivi avrebbero avuto nelle scorse due settimane. Il dovere di ogni abitante di questa Comunità, in questo momento, è quello di rispettare le regole fornite dal ministero. Ricordo che per le persone provenienti dal resto d'Italia o dall'estero che dovessero ancora fare rientro nel territorio comunale - sottolinea il sindaco -, c'è l'obbligo di segnalazione della propria presenza al Comune, al proprio medico curante, nonché la registrazione sul sito www.costruiresalute.it e osservare una periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni".

