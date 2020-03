Gli edicolanti di Messina in trincea contro il Coronavirus: "La gente vuole informarsi"

Nei giorni di clausura forzata, la televisione e la lettura sono i più fedeli amici contro la noia. Lo sanno bene anche gli edicolanti di Messina che, con le librerie e i negozi per giocattoli chiusi per decreto, devono far fronte alle richieste di tutto questo settore.

Il messinese vuole rimanere informato e lo fa attraverso il nostro quotidiano, dove sa di trovare informazioni puntuali e validi approfondimenti sul tema del coronavirus e non solo. E loro, gli edicolanti messinesi, sono un'altra delle categorie “in trincea”, ogni giorno lì a offrire la possibilità di garantire la libera informazione.

