Il Coronavirus arriva nel Ragusano, due coniugi positivi a Comiso

Preoccupazione nel Ragusano per i primi due ricoverati nell'ospedale 'Maggiore' di Modica trovati positivi al Covid 19. Si tratta di due coniugi di Comiso che nei mesi scorsi erano stati in viaggio in Cina. Il loro di medico di famiglia si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo.

Panico si era diffuso ieri sera a Comiso quando personale del 118 aveva prelevato a casa i due pazienti. Oggi una dichiarazione del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari che prova a tranquillizzare i concittadini.

"Il medico di famiglia - del paziente comisano, positivo al Covid-19 - dice il sindaco -, è stato prontamente sottoposto a tampone. L'esito del tampone è negativo. Tutti i suoi assistiti possono rasserenarsi. Ogni altra speculazione o falsa notizia, atta a fomentare il panico, sarà severamente punita secondo la legge. L'imperativo, per tutti, rimane solo uno: restare a casa".

