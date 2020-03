Nuovo contagio da Coronavirus a Messina, tornava dal Trentino: si cerca il resto della comitiva

C'è un nuovo paziente risultato positivo al Coronavirus a Messina dopo il primo ciclo di test.

È un cinquantenne e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Papardo. È uno dei componenti di alcuni gruppi organizzati che un paio di settimane addietro sono stati a Madonna di Campiglio, per la settimana bianca.

Sono in corso accertamenti sanitari anche per altri partecipanti alla gita, in tutto sarebbero una quarantina di messinesi, che è rientrata in città il 7 marzo. Sarà necessario adesso rintracciare tutti i componenti del gruppo per porli in quarantena, alcuni lo avrebbero già fatto in maniera autonoma.

