Torna dall'estero a Scaletta Zanclea e dona 150 mascherine per il Coronavirus

Bel gesto di solidarietà del titolare di una sala giochi di Scaletta Zanclea il quale, al rientro delle ferie, ha donato alla comunità scalettese e di Itala, 150 mascherine chirurgiche visto che nel Centro jonico della provincia di Messina con l'entrata in vigore delle misure previste dal decreto governativo sull'emergenza Coronavirus scarseggiano ovunque e stanno creando non poche preoccupazioni nello svolgimento di alcune attività lavorative.

Una donazione che è stata molto apprezzata ovviamente dalla popolazione che, così come sta accadendo in moltissime altre parti del nostro Paese, sta ritrovando in un momento di grandissima crisi e profonda preoccupazione quell'unità e quel senso di solidarietà che sembrava ormai essere stato da tempo smarrito.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE